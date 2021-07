Sabemos que es un esfuerzo que no es corto y desafortunadamente no hemos visto avanzar demasiado esa presencia. La hemos visto avanzar en algunos casos con mayor presencia de la Fuerza Pública y en otros con la implementación de los programas del acuerdo, pero no de forma sostenida, comprensiva e integral.

La expectativa era esa y la sigue siendo con la desmovilización de las antiguas Farc. En muchos de los casos no se ha aumentado esa presencia estatal. Puede ser un tema de razones múltiples, de recursos, de cambios en políticas que no avanzan como se debe haber avanzado.

Usted dijo ayer que se ha avanzado en la implementación pero que es necesario acelerarla, ¿en qué aspectos se debe acelerar y en cuáles no se ha avanzado lo suficiente?

Lo más urgente es la seguridad de quienes han firmado el acuerdo de Paz y hay otros aspectos muy importantes en la reincorporación como avanzar en el tema de tierras y no solo avanzar en la adquisición y adjudicación de tierras en los ETCR sino fuera de ellos. De los casi 13 mil excombatientes acreditados alrededor de 3 mil están en esos lugares y más de 9 mil están fuera. Hasta ahora se ha avanzado y hay que reconocerlo en ese tema para los ETCR, que haya más tierra.

Y esta exigencia la hacemos porque eso que le da certidumbre y ancla la reincorporación en el tiempo y eso es importante para que el proceso sea sostenible, este es uno de los elementos importantes que consideramos que se fortalezca en esta última parte del año y principio de la siguiente.

Hace unos días la CIDH dijo que la situación de la protesta se ha agravado en Colombia por fallas en la implementación del acuerdo de paz, ¿está usted de acuerdo con que las dos situaciones tienen relación?

Hay una relación y es que uno de los puntos que los manifestantes reclaman y han reclamado claramente los jóvenes en las manifestaciones que se han dado desde noviembre de 2019 es la implementación integral del acuerdo de paz. Yo considero que no es que no se reconozcan los avances en algunos elementos, pero es importante la implementación integral. En estas manifestaciones hay muchos grupos distintos que se movilizaron, los integrantes del comité de paro, grupos de jóvenes, indígenas y hay elementos en el acuerdo para distintos grupos en Colombia.

Por ejemplo, los campesinos del Catatumbo han pedido la implementación del programa nacional de implementación de cultivos ilícitos y garantías de seguridad. Por otro lado, está por ejemplo el capítulo étnico muy importante para las poblaciones indígenas. Sí hay relación.

Además, esperamos que esta relación, que esperamos que esté y siga siendo positiva, que es la de canalizar muchas de las demandas incluidas la de los jóvenes y un capítulo que no ha avanzado mucho que es la ampliación de la participación política porque es importante darle cauce a las demandas ciudadanas y la implementación de ese capítulo no solo tiene relación, sino que ayudaría a canalizar muchas de esas demandas.

Usted participó en los diálogos entre el gobierno y el comité de paro ¿ve posibilidades de que el diálogo se vuelva a abrir?

El propio comité también optó por canalizar sus demandas en el Congreso por la vía legislativa privilegiando los espacios regionales y locales. Siempre hay que estar listos y dispuestos a apoyar cualquier iniciativa de diálogo, si las partes el gobierno y el comité, decidieran retomar los diálogos pues Naciones Unidas y estamos seguros que la iglesia con la que trabajamos de la mano, estaríamos prestos para apoyar un tema que es de los colombianos pero que la ONU siempre podrá facilitar.

Después de dos meses de terminado el diálogo ¿Qué cree usted que falló para llegar a un acuerdo entre ese sector de los manifestantes y el gobierno nacional?

Si bien la confianza se fue construyendo poco a poco ellos tuvieron algunas decisiones que afectaron la confianza entre ellos, de cara al futuro ese es el tema central no son temas sustantivos, que son muy complejos, pero en esa etapa era más de construcción y consolidación de confianza y yo veía que las partes pueden lograr entendimientos. Yo creo que eso fue lo que más afectó el ambiente y la posibilidad de llegar a acuerdos en ese espacio. Pero siempre esos espacios se pueden volver a rescatar.

¿Le preocupan los riesgos para los líderes sociales y para la implementación en general del acuerdo la cercanía de las elecciones en Colombia?

Más que preocuparme me ocupa, nosotros lo que le pedimos al gobierno es que se tomen todas las medidas necesarias porque las elecciones son por naturaleza polarizantes, un momento en el que la ciudadanía lo hace, eso pasa en todos los países del mundo por eso es necesario tomar todas las medidas que se puedan tomar para que la polarización natural no se traduzca en violencia, actos hostiles, estigmatización y que no supere la lucha democrática y electoral. Colombia ha vivido procesos muy pacíficos últimamente desde las elecciones del 2018. Los pactos que se hacen de no violencia yo creo que pueden ayudar de cara a las elecciones es importante buscar esos espacios de convergencia y civilidad en las fuerzas políticas para buscar que este proceso sea inclusivo y se haga en calma.

Dice la Defensoría del Pueblo en un informe de este martes que este ha sido el año con mayor desplazamiento desde que se firmó el acuerdo de paz, ¿Por qué cree que se está dando este fenómeno en especial en lugares donde antes hacía presencia las Farc?

Aquí volvemos a la premisa inicial de que es necesario que el Estado aumente su presencia porque en esos espacios donde se desmovilizaron las antiguas Farc se han fortalecido, o han llegado grupos criminales o bien hay grupos que están en disputa por algún tipo de control territorial y eso afecta a las comunidades. Muchas veces lo que sucede es que segmentos de la población se han desplazado buscando mejores situaciones con más seguridad. El llamado de la Defensoría es importante y es un indicador de la situación de inseguridad y la necesidad de tomar medidas adicionales para proveer seguridad a las comunidades.