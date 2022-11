La embajada de Colombia en Venezuela está en ruinas

“Me ha tocado pagar el hotel de mi bolsillo (...) Me voy a empezar a quedar en la casa del embajador después de dos meses porque el agua no subía. No me estoy quejando, pero no tengo las mismas condiciones de otro embajador de Colombia”, le dijo Benedetti a El Espectador.

En esa línea, el embajador colombiano detalló que tiene previsto irse con su familia en diciembre a Venezuela cuando tenga todas las condiciones para poder desempeñar, junto a su equipo de trabajo, sus funciones diplomáticas.