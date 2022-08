La Contraloría cuestiona a la SAE por manejo de bienes de las Farc

Indican que también que la SAE no reflejó en las Cuentas de Orden, la totalidad del valor del inventario entregado por la FARC-EP, según actas de entrega.

“La SAE no reflejó en el Balance General en las Cuentas de Orden, la totalidad del valor del inventario entregado por la FARC-EP, por consiguiente, no ha registrado en sus Estados Financieros, la totalidad de los bienes que ha entregado a otras entidades del Estado (Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales y otros), lo que genera una inconsistencia por $957.000.000.000, debido a que a pesar de haber efectuado gestión, esta no ha sido efectiva, respecto de los inventarios recibidos mediante acta y que a la fecha no se han materializado la totalidad de los recursos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 903 de mayo 29 de 2017 y el Decreto 1407 de agosto 24 de 2017”.