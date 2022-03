Este jueves una delegación de la iglesia católica colombiana se reunió con el papa Francisco en Roma. Entre los temas abordados estuvieron la pobreza, el incremento de la violencia y la implementación del Acuerdo de Paz.

“Le compartimos al Santo Padre que la apuesta de paz en el país se ha ido a la sombra, ha bajado en el marco de interés nacional, nos hemos resignado al conflicto”, afirmó a Vatican News el arzobispo de Popayán, monseñor Ómar Sánchez Cubillos, uno de los tres obispos colombianos que se reunió con el Papa.

“Digamos que la paz ahora no es un propósito nacional. Digamos que los colombianos, los grupos que lideran lo político, no consideran que la paz sea una variable determinante”, enfatizó el arzobispo de Popayán, no sin antes manifestar que espera que las “nuevas contiendas electorales le den un poco más de proyección a estos grandes temas”.

La situación de inequidad y pobreza que afronta el país fue otro de los temas que resaltó el arzobispo de Popayán, tras la audiencia con Francisco.

“En la grande plataforma económica que tiene el país, no se logra integrar a tantos pobres. Hay una pobreza muy distante de los grandes capitales, y eso escandaliza, esa brecha duele y la compartimos con el Santo Padre”, añadió.

El encuentro del Santo Padre con los obispos de Colombia recorrió, en 40 minutos, los “grandes dolores y desafíos” de un país que suma esfuerzos por la paz. Una conversación serena y sincera donde recibieron del Papa algunas claves para continuar el camino sinodal, informó la Conferencia Episcopal de Colombia.

“Es una oportunidad maravillosa poder encontrarnos con el Santo Padre para hablar de lo central, de la razón de ser de la Iglesia católica en todo el mundo, que es la evangelización”, dijo por su parte el monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia episcopal de Colombia (CEC).