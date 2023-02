La acuchilló antes de que se mudara: caleña asesinada por su pareja en EE. UU.

Él se contactó con mi madre, le manifestó que tenía problemas con mi hermana, que se iban a separar y que él iba a seguir respondiendo por el niño así no fuera suyo. Dijo que no lo iba a desamparar”.

Claudia, hermana de Daniela.

Explicó que, a raíz de esa llamada, creen que este hombre ya venía planeando algo porque “hablaba como si Daniela no fuese a estar viva en un futuro”.

Según cuenta la familia, el maltrato hacia la joven fue constante desde su llegada a América del Norte. Incluso, ya le habían dicho al agresor que en los próximos días debía abandonar la casa, situación por la que él habría aumentado sus comportamientos agresivos.

“La autopsia de mi hermana apenas la realizaron ayer (miércoles), pero lo que me cuentan sus amigos es que luego de que ella fuera herida en el abdomen, perdió la vida muy rápido. No duró mucho tiempo viva”, contó Claudia, y reiteró que la familia en Cali no conocía el maltrato que la joven padecía. “No sabíamos nada hasta su muerte”, recalcan.

Ayer un organismo humanitario, identificado como Repatriación Latina, se contactó con los familiares de la joven en Cali y les informó que ellos se harán cargo de la repatriación del cuerpo y cubrirán todos los gastos.