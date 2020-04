Karen Abudinen es la nueva Ministra de las TIC

Tras aceptar la renuncia de Sylvia Constaín, el presidente Iván Duque nombró como nueva jefe de la cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a Karen Abudinen, quien se venía desempeñando como consejera presidencial para las Regiones.

“Quiero informarle al país que me he reunido con la ministra Constaín y le he aceptado la renuncia al Ministerio de las TIC. La ministra Constaín va a iniciar un nuevo proceso en su vida profesional y quiero expresarle mi gratitud por el servicio que le ha prestado a nuestro país”, señaló el mandatario.