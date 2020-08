Si bien, la Sala, en diciembre pasado había decidido que la Penal Militar adelantaría el proceso, esta iniciativa se volvió a ratificar, al hallar que el impacto del proyectil que generó el capitán del ESMAD Manuel Cubillos Rodríguez, sobre Cruz obedeció a sus labores en la dependencia de la Policía.

“Se generó como consecuencia de una manifestación que se tornó violenta y que requirió del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, siendo un evidente acto del servicio que por supuesto deberá ser investigado pero por la Justicia Castrense”, dice la providencia emitida.

A juicio de la Sala, el uniformado estaba cumpliendo con sus funciones de disuadir las marchas que, de cierto modo, completaron más de 20 días y culminó en hechos violentos. Sin embargo, el estar en ejercicio de sus labores debe ser juzgado por la Penal Militar y que defina si incurrió en alguna falta.

Si bien, la Sala ratificó su decisión sobre dejar el expediente en la Penal Militar, dejó claro que no se debe sembrar un manto impunidad. “Dicha figura no constituye un privilegio injustificado para los miembros de la Fuerza Pública, pues no pueden equipararse los delitos cometidos dentro del servicio con aquellos que comete un ciudadano del común”.

LA INVESTIGACIÓN EN LA PROCURADURÍA

La Procuraduría, por su parte, abrió investigación disciplinaria contra el capitán Cubillos. En este caso, lo que investiga el ente de control es el presunto uso excesivo de la fuerza por parte del oficial, en desarrollo de un procedimiento policial.

El ente de control, una vez ocurrieron los hechos, abrió una indagación y tras el cierre de esa etapa se abrió la investigación contra el oficial. En ese sentido, la comisión disciplinaria de ‘Verificación control operaciones policiales a marchas ciudadanas’ ordenó una visita al Juzgado 189 de Instrucción Penal Militar donde cursa el expediente.

Igualmente, la comisión conformada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría Auxiliar Disciplinaria anexará copia de las principales pruebas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, y que hayan sido practicadas después del 15 de febrero de 2020.

Estás actuaciones se realizarán en el marco de la investigación del oficial.