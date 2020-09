Gloria Díaz, la madre de Juliana Giraldo, la mujer trans asesinada por un soldado en el norte del Cauca, manifestó que su hija era víctima de constantes hostigamientos por parte de la fuerza público debido a su orientación sexual.

La mujer explicó que en reiteradas ocasiones su hija le contó que en los puestos de control o retenes del Ejército los soldados se burlaban de ella porque en la cédula aparece identificada como Carlos Julio Giraldo Díaz, el nombre con el que fue registrada al nacer. “Le decían que ese nombre no concordaba con su vestimenta, que ese no era ella”. Lea aquí: Soldado afirma que no disparó contra Juliana sino contra el pavimento

La mujer contó en entrevista radial que aunque le molestaba mucho la actitud de los soldados debía quedarse callada porque eran autoridad.

“Me decía que le daba mucha rabia, pero le tocaba quedarse callada porque eran soldados. Contaba que estaba harta de la homofobia. Decía que a ella se le reían en la cara en la calle y no pasaba nada, pero que no admitía que la autoridad lo hiciera porque tenía nombre de chico e iba vestida de mujer”, precisó la madre a Blu Radio.

La Cancillería de Colombia informó en la mañana de este viernes que Gloria Díaz llegará en las próximas horas a Colombia, proveniente de España para asistir a las exequias funebres de Juliana.

La mujer arribará en un vuelo humanitario con tiquete gestionado por el Ministerio de Relaciones exteriores, primero llegará a Bogotá y de ahí a Cali. Hasta el momento la familia no ha confirmado, pero se presume que el sepelio se realice en Jamundí, población de donde era oriunda la víctima.

Los hechos en que resultó muerta Juliana Giraldo ocurrieron ayer jueves en la mañana en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca.