Tras tomar su decisión la juez se declaró impedida para seguir con el proceso, por lo que ordenó devolver las diligencias al Centro de servicios del Sistema Penal Acusatorio, mientras que la Fiscalía de manera sorpresiva no apeló la decisión.

¿Qué dijo la juez al tomar la decisión?

La decisión de no precluir la investigación la tomó la togada este miércoles, luego de más de ocho meses de iniciada la audiencia de preclusión que tomó más de 100 horas de audiencias. En su decisión, la juez controvirtió los argumentos de la Fiscalía, que había pedido el archivo del proceso por dos razones: las conductas descritas en el caso no serían delito (atipicidad) y, si lo fueran, no habría elementos para probar el rol del expresidente en los hechos.

En su argumentación, la juez expuso que, contrario a lo expresado por el expresidente, su defensa y la Procuraduría, quienes dijeron que no tenían claros los hechos por los que Uribe era investigado, la indagatoria que éste rindió en la Corte equivale a una imputación y por lo tanto allí le dejaron claras las razones.

“El despacho no comparte la crítica de la defensa, al censurar que la imputación llevada en la indagatoria y luego retomada al resolverse la situación jurídica fue ‘elástica’ (...) por ello estima el despacho tampoco asiste razón al exsenador Álvaro Uribe en su intervención, cuando manifestó que se le había cercenado el derecho a la defensa al no habérsele informado en qué calidad se le imputaba”.

Bajo esta línea, la juez explicó que todo el trámite efectuado en la Corte Suprema de Justicia “conserva plena validez dentro de esta actuación”, y dijo que las pruebas que practicó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema sí serán tenidas en cuenta en su integridad. Esto ante las críticas que hizo el Ministerio Público y la defensa sobre ellas. Es decir, las interceptaciones telefónicas entre el abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe.