Esta decisión se da tras admitir la acción de tutela interpuesta por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev), quienes consideran que aún no hay las garantías suficientes para el regreso a clases presenciales de los cerca de 165.000 estudiantes de instituciones públicas de Cali.

En el documento de tutela, el Sutev demandó al Ministerio de Educación y de Salud, así como al distrito de Cali y la Secretaría de Educación. Igualmente le piden al Ministerio de Salud que explique las razones por las cuales expidió la Resolución 777 de junio del 2021, donde define los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado.

El Juzgado además solicitó los estudios realizados para determinar que las instituciones educativas en Cali estén aptas para el regreso a clases presenciales. Así como el porcentaje de docentes vacunados y la situación hospitalaria por covid-19 tanto de Cali como del Valle del Cauca.

José Darwin Lenis, secretario de Educación de la ciudad, aseguró que revisarán la demanda “para clarificarle a la jueza que tenemos todas las medidas de bioseguridad y hemos venido trabajando con los comité de alternancia para tener todas las condiciones bioseguras para todos los niños, niñas y jóvenes”.

“Esto no quiere decir que las actividades académicas no se puedan realizar. Los profesores van a seguir trabajando por ahora de forma virtual”, aseguró el Secretario. Sin embargo, aclaró que “muchos niños hoy no tienen la forma de tener sus clases y contenido académico de forma virtual y por eso necesitamos la presencialidad”.

Por ahora, y según el documento, las partes demandadas tienen un plazo de dos días para el envío de la información y documentación requerida por el Juzgado.