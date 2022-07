Juan Daniel Oviedo, director del Dane, se destapa: sexualidad, trabajo y bullying

“Nunca le sentí cariño a mi padre. Algo que me daba mucha rabia de él es que le sacaba en cara las cosas a mi mamá”, contó el saliente director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en una entrevista sobre su vida y su futuro con la revista Bocas de El Tiempo.

Oviedo es un bogotano de 45 años, economista de la Universidad del Rosario con maestrías en Economía Matemática y Econometría; estudios cuantitativos y un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse en Francia.

El economista confirmó que alcanzó a considerar la propuesta de quedarse en el cargo en el gobierno de Petro, pero al final decidió dar un paso al costado. Reveló que sueña con probarse en otro cargo público y le suena la Alcaldía de Bogotá. Lea: Juan Daniel Oviedo no seguirá en el Dane en gobierno de Petro

Oviedo reveló que toda la vida le ha dolido el bullying pese a que hoy la gente lo admira y respeta. “Eso me tiene asombrado. Porque toda mi vida me ha dolido mucho el bullying. En el colegio lo enfrenté encerrándome en el estudio. Dije: bueno, si no tengo la oportunidad de ser sociable, voy a estudiar y a prepararme para salir adelante. En el trabajo, pues ha sido trabajando. ¿Qué más podía hacer? Yo no iba a salir a decir: como no les gusta la forma en que hablo, busquen otro director del Dane. La única opción era trabajar. Y al final la gente empezó a decir: el man está haciendo la tarea”, dijo.