El alto comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, se posesionó como nuevo alcalde encargado de la ciudad de Medellín, esto después de toda la polémica que desató la suspensión del alcalde Daniel Quintero, por parte de la Procuraduría General, por su presunta participación en política.

Actualmente Restrepo ostenta de más de dos cargos: se desempeña como alto comisionado para la Paz, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, alcalde ad hoc de Cúcuta y ahora alcalde encargado de Medellín el tiempo que dure la suspensión de Quintero.

“Un mensaje de unidad, de institucionalidad y de esperanza a todos los medellinenses. Vengo por encargo del señor presidente de la República a mi ciudad, a ejercer con toda la responsabilidad el ser alcalde de todos los medellinenses”, destacó Restrepo en medio de la posesión.

El actual alcalde reiteró: “Vengo bajo ese encargo, atendiendo a una decisión de un órgano de control de Colombia, Juan Camilo Restrepo no viene a hacer de Medellín una gallera, ni un ring, viene a darle tranquilidad a la ciudadanía, a darle institucionalidad y a trabajar con la ayuda de Dios y de todos para ayudar a resolverles los problemas a los medellinenses”.

Restrepo también afirmó que, en las últimas horas, desde que llegó a Medellín, los ciudadanos lo han saludado con agrado y empatía.

“Ya tomé posesión, y por supuesto también hay elementos que son adversos, pero que las adversidades son las que forman el carácter de los líderes en las sociedades, adversos atendiendo a que las amenazas que en las últimas horas se han incrementado, no solamente hacia este servidor, sino hacia mi entorno familiar, no me van a amilanar, no me perjudican las amenazas”, expresó Restrepo.

Finalmente, el alcalde posesionado aseguró que trabajará por Medellín hasta que la vida y las instancias y entidades se lo permitan.