Jorge Robledo cataloga actualidad de Ecopetrol como “el peor de su historia”

La asamblea de accionistas de Ecopetrol, prevista para el próximo viernes 22, se presenta en un contexto de creciente inquietud por parte de algunos de sus participantes. La empresa, que es considerada la más importante de Colombia por el tamaño de sus operaciones y su significativa contribución a los ingresos del país a través del petróleo, se enfrenta a un momento decisivo, según declaraciones del exsenador y accionista Jorge Enrique Robledo a La FM.

Robledo expresó preocupaciones específicas respecto a la dirección actual y futura de Ecopetrol, enfatizando en particular la presencia de Ricardo Roa como presidente de la empresa. “Él no tiene méritos ni títulos suficientes para eso. Aparte de ser amigo del presidente Petro, no tiene ningún mérito”, afirmó Robledo, señalando una aparente falta de calificaciones adecuadas para el cargo.

El exsenador también describió este período como “el peor momento en la historia de Ecopetrol”, aludiendo a la postura del presidente Gustavo Petro respecto al petróleo y el gas. “Nunca habíamos tenido un presidente de la República que odie el petróleo, que odie el gas”, comentó, evidenciando su preocupación por el impacto que esta actitud podría tener en la compañía. Lea aquí: Investigarán a Juan Manuel Santos por intrusión y saqueo al Galeón San José