John Poulos le exigía a Valentina Trespalacios que lo mostrara en Instagram

“‘¡Somos sagitario! Las sagitario no somos envidiosas, somos chéveres, somos bacanas’, me dijo. Creo que ahí comenzó la relación”, contó Victoria.

Poulos no hablaba español y Trespalacios no manejaba el inglés, algo que a Jiménez le llamó mucho la atención, esto habría llevado a la pareja a hablar únicamente a través de Whatsapp.

“Un día, la estaba maquillando y me dijo: ‘Conocí a este hombre por Tinder’. Me habrá mostrado una foto, pero yo no lo recordaba bien, seguramente estaba enfocada en el trabajo en ese momento. (...) Después de que avanzó un poco más la relación [la de ellas] y que venía a maquillarse, me lo habrá mostrado en videollamada. El man me hizo ‘hello’ y ‘bye’; habrá sido muy breve la comunicación mía con este hombre y más que todo se comunicaban era por texto”, dijo Jiménez.

Victoria se había enterado en aquel momento de que la última vez que Poulos vino q visitar a Valentina fue el pasado mayo, es decir, llevaban meses sin verse, algo que es muy raro en una relación a distancia.