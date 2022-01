LIMPIO LA ESCENA DEL CRIMEN

Para que pareciera que no fue un homicidio sino un suicidio, Jhonier presuntamente movió el cuerpo de su madre, con guantes, desde la habitación donde la asesinó al cuarto de su hermano.

Este movimiento fue comprobado por la Fiscalía por una mancha de sangre de Marleny Hernández, que fue encontrada en el primer escalón a la salida de la habitación de Mauricio.

Además la Fiscalía encontró una toalla en la habitación de Jhonier con sangre de su madre y su hermano; un trapero un desinfectante marca Fabuloso y un limpiavidrios que la empleada reveló que no tenían porqué estar allí; y en la cañería de su baño se encontró sangre humana reciente.

Además la Fiscalía encontró manchas de sangre en la habitación de Marleny Hernández, además del teléfono de ella con unos mensajes que fueron enviados cuando ella ya estaba muerta.

La Fiscalía también dijo que Jhonier envió mensajes de voz, desde el celular de su hermano, cuando este también ya había fallecido.

(Lea aquí: Jhonier Leal asesinó a Mauricio y a su madre por interés: Fiscalía)

AL DÍA SIGUIENTE

Tras haber asesinado a su madre y hermano y luego de limpiar la casa, reveló la Fiscalía, Jhonier salió de su casa a las 11:15 de la mañana del lunes.

Sin embargo, horas antes, presuntamente le envió un mensaje al conductor de Mauricio, José Yair Ruiz, el cual le pareció extraño “porque fue un mensaje de texto en el que lo llamaba Yair, cuando siempre le decía baby, y porque Mauricio le enviaba mensajes de voz”, relató el fiscal.

Cerca de medio día, según el relato de la Fiscalía, y tras la insistencia de las personas de la peluquería, Jhonier insistentemente llama y envía mensajes de texto a José Yair para que lo acompañara a la casa de la Calera a buscar a su hermano.

Estando en el condominio, le entrega las llaves al conductor para que ingrese y luego de que este le dice que no escucha ruidos lo guía primero a la habitación de Marleny donde no encuentran nada y luego al cuarto de Mauricio “el cual se encontraba con llave, cosa que no era habitual, por lo que el conductor se mete por la ventana y encuentra los cuerpos acomodados en la cama, en posiciones no muy usuales, con múltiples heridas en el cuerpo de la mamá y cuatro en el cuerpo de Mauricio”, indica la Fiscalía.

La Fiscalía reveló que este asesinato es producto de un interés económico.