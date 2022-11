Jhonier Leal dijo en audiencia: “Soy inocente y con ayuda de Dios lo demostraré”

Este viernes se llevó a cabo una nueva audiencia por el caso del doble homicidio de Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, en la que se entregaría material probatorio con el que Jhonier Leal pretendían demostrar su inocencia, esto a pesar de que en su momento aceptó haber cometido el crimen.

Aunque la audiencia tuvo que ser aplazada porque la jueza debía atender otra diligencia, Leal alcanzó a intervenir y, en medio de sus declaraciones, volvió a declararse inocente de haber asesinado a su hermano y su mamá entre la noche del 21 de noviembre y la madrugada del 22 de noviembre del año pasado. (Jhonier Leal estaría luchando por la herencia de su hermano y su madre)

“Me declaro totalmente inocente, soy inocente de los cargos que me están imputando y vamos a demostrar mi inocencia de la mano de Dios, con la ayuda de Dios”, dijo Leal.

En medio de su intervención, Leal se refirió al preacuerdo al que había llegado con la Fiscalía y con el que se estipulaba que él podría pagar una pena de 27,6 años de prisión por su responsabilidad en el crimen. Al respecto, el también estilista manifestó que lo había aceptado porque se sentía presionado.

“En un principio hice mi declaración y quise hacer un acuerdo con la Fiscalía fue porque me sentía presionado psicológicamente, me vi mal asesorado por el abogado que tenía en ese momento, él cual me llevó a que era mejor un acuerdo y yo no tenía los ingresos para pagar una defensa”, manifestó Jhonier.

¿En qué va el caso de Jhonier Leal?

Entre preacuerdos fallidos, retractaciones y peleas se ha movido la investigación en contra de Jhonier Leal, el presunto asesino del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, un año después de ocurridos los hechos.

Este asesinato, que ha causado gran indignación en el país por la crueldad como habría sido cometido por su propio hermano, ocurrió entre el 21 y 22 de noviembre de 2021. En un principio se habló de un suicidio, pero la Fiscalía reveló que en realidad había sido un homicidio.

Tras comprobada esta hipótesis, cerca de dos meses después del crimen, la Fiscalía capturó, imputó y logró que un Juez enviara a la cárcel a Jhonier Leal, como el presunto responsable. Esto causó gran sorpresa, porque este había salido dando entrevistas en medios nacionales con la chaqueta de su hermano muerto.