JEP archiva incidente de desacato contra ministro de Justicia, Wilson Ruiz

En esta misma decisión, la Sección de Ausencia de Reconocimiento negó la solicitud que hizo Wilson Ruiz de investigar una presunta filtración de la decisión que dio apertura a este incidente. “En el caso que nos ocupa, el trámite del incidente de desacato no tiene el carácter de reservado, no existe norma en la Constitución o la Ley que así lo imponga, no se realizó un test de ponderación al abrir el trámite por parte de la magistratura que así lo declarara, razones por las cuales no se estima vulneración alguna en este sentido”, indicó la Sección de Ausencia de Reconocimiento.

Este tema tiene su origen en una serie de medidas cautelares que decretó la JEP, para proteger a los excombatientes de las Farc, en las que le solicitó al Ministerio de Justicia, luego de que este presentara un informe sobre el tema, precisar los resultados concretos de las medidas adoptadas con relación al desmantelamiento de las organizaciones criminales y el sometimiento a la justicia de los responsables de los delitos que se imputan.

El pasado 25 de julio la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad le abrió el incidente de desacató a Wilson Ruiz, porque consideró que este se negó a entregar dos veces información sobre el tema.

Sin embargo, el ministro negó en ese momento que haya incumplido los requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Es falso que yo haya incumplido requerimientos de la JEP por no contestar sus solicitudes”, manifestó el funcionario en su cuenta de Twitter.