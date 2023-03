Jaime Bayly, durísimo contra Francia Márquez: “Su ignorancia es vergonzosa”

¿Por qué estalló Bayly? El presentador reprochó el hecho de que Márquez no reconociera que la de Cuba es una dictadura y que expresara, una vez más, expresara su admiración al sistema de salud de la isla. Lea aquí: “Bonito hablar de revolución con la barriga llena”: enfermera cubana a Francia Márquez

En uno de los apartes de la entrevista, la vice expresó: “Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”.