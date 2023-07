Iván Name Vásquez ganó la presidencia del senado y derrotó a Angélica Lozano

La votación fue una verdadera puja, esto porque Name fue elegido en particular con los votos de los partidos Conservador, Centro Democrático, la U y Cambio Radical, como también por algunos liberales que le dieron su apoyo. Entre tanto la senadora Lozano tuvo la votación de los verdes, el Pacto Histórico, Comunes y algunos liberales.

Este triunfo de Name se considera como una derrota para el gobierno nacional, esto porque el propio ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estuvo buscando votos para que ganara la senadora Angélica Lozano, quien además fue postulada por la bancada del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro Urrego. Lea también: “Hoy Colombia enfrenta el peor estallido de violencia en muchos años”: Cabal

A voto limpio y hasta último momento como se había previsto, se definió la presidencia del Senado de la República, dignidad que recayó en Iván Leonidas Name Vásquez, quien ganó con 54 votos a Angélica Lozano que tuvo 50 votos.

Name, quien se postuló él mismo, aseguró que no se dejará presionar por el gobierno, e indicó que el Senado no se dejó presionar en la elección por lo que querían los palacios del sector, esto en referencia la Casa de Nariño y el Palacio de Liévano, en donde funciona la Alcaldía de Bogotá.