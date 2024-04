Invitan a Petro a que “mude” la Casa de Nariño a Cartagena

El pasado 7 de marzo en el evento denominado “Territorio Potencia de Vida” Petro dijo: “claro que voy a salir del Palacio de Nariño, no me gusta ni cinco”.

Esta no es la primera vez que el jefe de Estado se refiere a la Casa de Nariño de manera despectiva.

“No sé si es que le echan energías que no precisamente son blancas o qué, pero ahí se envejece rápido, así que no aconsejo mucho entrar a trabajar allí”, indicó el jefe de Estado.

Mientras que el 27 de septiembre el presidente aseguró durante su discurso en la plaza de Bolívar que no se quedará en la Casa de Nariño una vez termine su mandato.

”Ojalá el día en que nos vayamos de ese palacio (la Casa de Nariño), ese día ojalá... Ahí no nos vamos a quedar, ese palacio es muy feo... frío, helado y feo. Ahí no nos vamos a quedar. Hay gente a la que le gusta quedarse ahí, yo no entiendo por qué. Ahí hasta asustan”, dijo de manera jocosa.