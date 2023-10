Invima reporta desabastecimiento de 34 medicamentos en el país

Continúa el desabastecimiento de medicamentos en el país. Así lo refleja un informe publicado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Según esa lista, para octubre hay 34 medicamentos desabastecidos, de los cuales 18 fueron incluidos en el listado de medicamentos vitales no disponibles. Es decir, aquellos que son indispensables e irremplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente. Además, según el decreto 0481 de 2004, son los que “por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, no se encuentra disponible en el país o las cantidades no son suficientes”.