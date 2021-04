La Superintendencia de Transporte formuló cargos contra Uber, Uber BV, Rasier Operations, Maximobility, Lieber, Llevo y Cuper por facilitar presuntamente la violación de las normas de transporte y no suministrar información clara, veraz y suficiente a los usuarios, entre otras.

“Estos nuevos casos son determinantes en la lucha de la Superintendencia contra la ilegalidad por varias razones, Por un lado, estamos vinculando empresas extranjeras a investigaciones en Colombia, para que respondan por las posibles infracciones de nuestra legislación de transporte. Y por otro, por primera vez estamos aplicando el Estatuto de Protección del Consumidor a dos empresas que estarían imponiendo cláusulas abusivas a los consumidores – pasajeros. Es una muestra más del compromiso de la Super por la protección de los usuarios de transporte en el país”, manifestó el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.

Los cargos imputados a las empresas Uber, con sede en Estados Unidos; Uber B.V, con sede en los Países Bajos; Rasier Operations B.V., Lieber Colombia S.A.S., Llevo y Cuper, estas dos últimas dedicadas al mototaxismo, incluyen, entre otros, facilitar la prestación de transporte con vehículos que no tendrían las condiciones técnico-mecánicas exigidas por la ley, que no están homologados ni matriculados para servicio público y con conductores que no tendrían licencia de conducción para transporte público.