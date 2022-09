Invasión a predios, el problema de orden público que enfrenta el gobierno Petro

No aceptamos, rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”

Francia Márquez.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aunque aseguró que el Gobierno prefería solucionar por la vía del diálogo, les hizo un ultimátum a quienes han invadido los predios, dándoles un plazo de 48 horas, como lo estipula la ley, para desalojar los territorios o si no intervendrá la Policía Nacional.

Uno de los casos más recientes se conoció en Neiva, en donde más de 300 familias se apoderaron de un terreno ubicado en el sur de la ciudad y manifestaron que no saldrán del lugar hasta tener una vivienda en la cual habitar.

Por su parte, el líder indígena Edwin Mauricio Capaz, consejero Mayor del Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), aseguró que la situación que ha venido ocurriendo no son invasiones, sino recuperaciones de predios.

“Hay que hacer una precisión, no son invasiones de predios, son procesos de recuperación de tierras. Hay argumentos en torno a incumplimientos de gobiernos anteriores, hay procesos que son antiguos, que no corresponden a este Gobierno y no se ha suscitado por los anuncios recientes”, afirmó Capaz.

Y además, el líder reiteró: “Frente a esto creo que (el Gobierno) no puede equivocarse como los anteriores. Los escenarios que se han abierto, que se están dando en términos de búsqueda de soluciones estructurales e inmediatas deben seguir funcionando”.