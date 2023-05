¡Insólito! Venden minutos de sombra en los semáforos en plena ola de calor

“A nosotros nos favorece que haya el sol, cuando está muy caliente la gente colabora mucho, especialmente cuando van con los niños para los colegios, con eso me sustento, me va bien y mantengo a mi familia”, dijo Geraldin Colman, quien labora en el sector de la carrera 28.

Según la mujer, en sus jornadas que inician desde las 9 a. m. y terminan hacia las 4 p. m., entre monedas de $200 y $500, puede reunir entre $50 y $60 mil pesos en el día, "depende del clima, pero en estos días que está tan caliente me he hecho 50 mil o más; cuando no hace tanto sol no le va bien a uno, pero estos días en que el sol está insoportable la gente colabora", dijo.

Solo en el sector de la carrera 28 hay cerca de diez personas que ‘venden sombra’. Según Adriana Otero, subsecretaria de Gestión de Riesgos en Barrancabermeja, las sensaciones térmicas en la ciudad han pasado los 42°C, “es una situación que enciende las alertas, especialmente por posibles afectaciones en niños y adultos mayores; tenemos entre 3 o 4 días en que se presentan estas temperaturas que son consideradas atípicas ya que estamos aún en temporada de lluvias que estaba entre marzo, abril y mayo; por eso estamos sensibilizando a la comunidad para prevenir golpes de calor, haciendo un proceso de sensibilización para que la gente tome medida preventivas”.