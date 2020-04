Insisten al Gobierno en que haga ya las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos

Mientras que el gobierno sigue atendiendo en su totalidad a todos los sectores del país para evitar que se contagien de la pandemia del Coronavirus, distintos sectores le han planteado críticas porque no está aprovechando la actual coyuntura para fumigar los cientos de miles de hectáreas de cultivos ilícitos.

Otra voz crítica al gobierno la dio el dirigente uribista, Fernando Londoño, quien se pregunta por qué el ministro Trujillo no ha dado la orden para adelantar la fumigación de las 250.000 hectáreas de coca que hay en el país, aprovechando que los narcotraficantes están supuestamente quietos.

Londoño, quien es uno de los más duros críticos a la adminstración de Iván Duque, en una columna de opinión en Las 2 Orillas, sostiene que: “Los astros se alinearon para traernos esta magnífica oportunidad, que hasta ahora desaprovechamos. Los mafiosos la están pasando mal, y es llegada la hora de que la pasen peor. Los mercados se angostaron en el mundo. La gente no puede salir a la calle de compras de alucinógenos y la capacidad de gasto es cada día más estrecha. Los mercados que subsisten son los de bienes imprescindibles. Y la cocaína no lo es”.

Indica además que “es la hora de golpear y no entendemos la inactividad desesperante y pasmosa del señor ministro de la Defensa. Cuando se vio acosado, hace varios meses, aseguró que a más tardar en este pasado enero estaría fumigando a fondo. Y termina abril y no ha dejado caer un litro de glifosato. ¿Por qué? Y lo más grave es que no se sabe de un solo preparativo que adelante para cumplir su palabra. Mala manera de respaldar sus legítimas aspiraciones presidenciales”.

Finalmente sostiene que “el Presidente Duque tiene la gran ocasión de no mostrarse, como hasta ahora, inferior al desafío de la coca. Y si el Ministro no le camina, que sea la hora de encontrar el apropiado para esa empresa. Hay tiempo. Para nuestra desgracia, este virus nos tendrá acorralados otro largo trecho de nuestras vidas atormentadas. Es la hora solemne. En las tragedias es donde se prueba el temple de los hombres de Estado. Por eso Bolívar siempre se reservó el título glorioso de hombre de las dificultades. ¡Claro que era Bolívar!”.