La candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, se refirió a las controversias que han surgido entre los precandidatos de la coalición Centro Esperanza, por los apoyos que ha recibido Alejandro Gaviria por parte de partidos políticos tradicionales.

La excongresista ha venido invitando a los colombianos por sus redes sociales a no votar este próximo 13 de marzo por esa coalición: “Con una mano aceptan las maquinarias con la otra las rechazan. La única respuesta coherente es tolerancia cero. Para no ser cómplices no hay que votar en la consulta del 13 de marzo”.

La candidata aseguró que por ese tipo de conflictos decidió salir de la coalición, aunque expresó que hay gente buena entre sus miembros.

“En esa coalición hay gente buena, que cree que puede darles un manejo a las maquinarias, pero no se le puede dar manejo a un cartel. Uno vive con sus reglas, con sus principios y los otros están en otra lógica”, expresó Betancourt a Blu Radio.