Investigadores de la Universidad del Rosario en Bogotá acaban de publicar un informe en el que plantea una serie de recomendaciones para ayudar a mejorar la implementación del Plan Nacional de Vacunación y contener los efectos mortales del COVID-19 y sus secuelas, teniendo en cuenta la reactivación socioeconómica del país.

Para lograr el impacto esperado con la vacunación, el informe dice que es necesario un programa sostenible, que en Colombia implica mínimo la aplicación de 350.000 dosis diarias y de forma sostenida, para lograr la inmunidad colectiva a través de la inmunización por la vacunación.

Lea: Abren oportunidades para los colombianos que quieren emprender en Canadá

Gustavo Quintero, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, dijo que “es necesario seguir trabajando en el Plan de Vacunación que ha ideado el Gobierno Nacional y que ha sido exitoso. Para eso se requiere comprar más vacunas, no solamente para completar el plan, sino para terceras dosis para grupos poblacionales específicos que ya se comienzan a anunciar y también para refuerzos para los ya vacunados”.

Otro tema importante del informe son las personas que no se quieren vacunar. Sobre este grupo los investigadores sugieren hacer estrategias diferenciadas de comunicación e información para promocionar la vacunación, focalizadas en las razones que se expresaron en la Encuesta ‘Vacunación y reactivación: ¿Qué opinan los colombianos?’ para no quererse vacunar, como son la desconfianza de la vacuna, el miedo a contagiarse de COVID-19, entre otros.

Adicionalmente, el estudio planea la posibilidad de generar incentivos materiales por vacunación. “Se deben priorizar los incentivos deben ser de carácter positivo (por ejemplo, recompensas), y minimizar las de tipo negativo (por ejemplo, sanciones), pues violan el derecho al consentimiento informado y pueden generar discriminación”, dicen los autores.

En cuanto a controversia mundial sobre la obligatoriedad de la vacunación, o con la exigencia de carnés de vacunación, el informe pide tener en cuenta que, al igual que la vacunación contra el COVID-19 no es obligatoria, no se debe exigir el pasaporte de inmunización contra COVID-19, hasta que las condiciones epidemiológicas no lo indiquen y la OMS lo considere un requisito.