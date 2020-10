Un nuevo video tiene indignados a seguidores en redes.

Hace algunas horas se hizo viral el clip donde aparece una mujer limpiándose la nariz con uno de los tapabocas que ella misma promocionaba y vendía.

El terrible hecho ocurrió en el centro de Santa Marta, donde la mujer vende sus productos a conductores de bus para que se protejan del virus, sin embargo, parece que no cumple con ninguna medida de bioseguridad, pues luego de contaminar los tapabocas los vuelve a meter en la bolsa para ofrecerlos como nuevos.

Ante la popularidad del video, las autoridades samarias se dirigieron al lugar para sancionar a la mujer que dijo que dichos elementos con los que se limpia son de uso personal.

“Recibo mucho polvo y tengo que estar limpiándome. Yo me cuido demasiado porque trabajo en una vía pública, me coloco tres tapabocas, me los quité y como los iba a botar me limpié la cara con ellos y en ese momento me grabaron, no sé por qué me pusieron el comparendo”, manifestó Carmen Delgado, la mujer del video.