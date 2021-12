La Fiscalía imputó al alcalde de Calamar (Guaviare), Rohymand Giovanny Garces Reina, y al contratista Bernardo Enrique Ruiz Vaca, los delitos de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios.

El contrato objeto de la investigación, cuyo valor ascendió a $7’800.000 y que tenía por objeto supervisar el mantenimiento de la maquinaria y el parque automotor de la alcaldía, fue entregado a Ruiz Vaca quien presuntamente no cumplía con los requisitos mínimos para ocupar este cargo, en el entendido de que no acreditó estudios de bachillerato ni la experiencia relacionada, no tenía licencia de conducción ni aportó los certificados de que no estaba incurso de alguna inhabilidad o incompatibilidad.