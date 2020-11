Tras realizar un nuevo recorrido por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para continuar brindando apoyo a las personas afectadas por el impacto del Huracán Iota, el presidente Iván Duque aseguró que a nivel personal lo impactó que una imagen de la Virgen María hubiese quedado en pie, luego de la afectación que tuvo la isla.

“Realmente es impactante que después de haber pasado por la isla de providencia un huracán categoría 5 la Virgen estaba en pie. Muchas personas hoy me decían que ella es milagrosa, porque evitó muchas muertes en nuestra isla”, señaló el mandatario.

Duque señaló que comparte esta experiencia personal sin ánimo de invadir la fe de los ciudadanos, porque respeta las expresiones religiosas de todas las personas, sin importar el credo o el culto, sin embargo, destacó que no se puede negar lo poderosa que es la imagen de la Virgen María, que se encontró en su paso por Santa Catalina.

De igual forma, el jefe de Estado se solidarizó con las familias de los muertos y desaparecidos en Cúcuta por la ola invernal que también ha golpeado esta parte del país, al igual que a Chocó, Antioquia, Cartagena y otras zonas del Caribe.

“Claramente estamos ante un fenómeno de la niña que no es de la proporción que se vio en el año 2010, 2011, como lo he dicho varias veces. Está más asociado al comportamiento de 2017 y 2018, pero no obstante estamos viendo precipitaciones muy severas y trae afectaciones en varios lugares del país”, agregó.