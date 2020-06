Iglesias y parroquias de Cali se preparan para abrir sus puertas

El próximo domingo sacerdotes y feligreses católicos anhelan poder celebrar la famosa fiesta de Corpus Christi con una misa que cuente con la asistencia de pocas personas y eso sí con todos los protocolos de bioseguridad.

Seguramente no será una celebración como tradicionalmente se desarrolla, donde cientos de creyentes asisten a esta ‘fiesta de la eucaristía’, esta vez será sencilla y contundente, pero desean celebrarla con comunidad, feligreses que con medidas de bioseguridad puedan asistir a la parroquia.

La petición no solo la ha hecho el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve a través de su cuenta en Twitter, en donde expresó: “Clamor católico: El domingo 14 de junio ¿no podremos aún celebrar la Fiesta de la eucaristía, el Corpus Christi, con la comunidad parroquial? Desde las casas y espacios bioseguros manifestemonos. ¡Colombia: cuenta con tu Iglesia! ¡Eucaristía en nuestros templos! Todos unidos”; sino también la ha hecho delegados de la Conferencia Episcopal en la mesa de diálogo con el Gobierno.

Hasta la fecha dicen que la discusión está bastante avanzada y por ello, la parroquias de Cali desde ya preparan sus protocolos de bioseguridad para el momento que autoricen abrir las puertas.

De hecho, para este domingo se tiene planeado llevar a cabo un plan piloto con cuatro parroquias de la ciudad, a estas solo asistirían sacerdotes de la zona y algunos laicos feligreses, con el objetivo de observar cuáles y cómo deben ser las medidas a implementar.

No obstante, voceros de la Arquidiócesis aclaran que esta propuesta “aún no está aprobada y si no es así no lo podemos hacer”. Mientras eso sucede, la Arquidiócesis ya empezó la implementación de los protocolos en 80 parroquias y lugares de cultos, de los cuales el 60 % ya están listas.

El padre Otoniel Rangel, de la parroquia San Felipe Neri y líder de la Comisión de Bioseguridad de la Arquidiócesis de Cali, explicó que en la reapertura de templos “el acceso será limitado para las personas, se deberá cumplir con el aseo e higiene de manos y pies, obligatorio portar el tapabocas y el distanciamiento de dos metros, es decir, que en las bancas solo podrán estar dos personas; cada templo va a tener sus restricciones”.