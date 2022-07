Humberto de la Calle calificó de ilegal la expulsión de Verde Oxígeno

Del colegio me iban a echar por irreverente. Ahora regresa un juicio teológico. Pero eso no afecta mi curul. Sigo en el Congreso cumpliéndole a mis electores. Mi lealtad es con ellos y les voy a cumplir. Viva la libertad.

Según este comunicado, 72 militantes del Partido no fueron convocados a la Asamblea Extraordinaria de este sábado de donde surgió la decisión, calificada de arbitraria. Esta lista incluye a militantes que estaban inscritos en el Partido en el 2002, entre ellos Juan Carlos Lecompte, Director Nacional y Representante Legal Suplente, y personas que recibieron el aval del partido para las elecciones del 13 de marzo.

Los militantes que no fueron convocados, “a juicio de Betancourt, son ‘saboteadores’ y por eso no se consideran afiliados, pese a que no hay constancia de un proceso de desafiliación. La discrecionalidad, el sesgo personal y arbitrariedad se vuelven los principales motivadores para la toma de decisiones al interior del PVO”, afirmaron.

La constancia también argumenta que Humberto de La Calle y Daniel Carvalho presentaron al inicio de la reunión una recusación contra la directora del Partido, Sandra Pulido y la Veedora Ximena Echavarría, por considerar que las dos desconocen el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral a otras personas como integrantes del partido. También señalan que los directivos del partido desconocen los Estatutos de la colectividad.

Humberto De La Calle y Daniel Carvalho sostienen que son ellos quienes conforman el Comité Congresional, el que tiene la función exclusiva de definir la posición política del Partido y llevar su vocería.