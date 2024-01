Hugo Aguilar aceptó en la JEP que participó en la creación de Los Pepes

Hugo Aguilar también admitió que recibió apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para llegar a la Gobernación de Santander en el mandato de 2004 a 2007. No obstante, negó haber recibido recursos de ese grupo paramilitar.

“En la campaña a la Gobernación ya entra el apoyo que me dan las Autodefensas, en especial en lo que era el permiso para poder hacer proselitismo. Ellos le decían a la gente que debían votar por el coronel Aguilar”, explicó Aguilar, quien admitió que no hizo mayor esfuerzo para contrarrestar el accionar de los paramilitares: “Uno se daba cuenta de los desplazamientos, del robo a la gasolina del oleoducto de Ecopetrol y no se hizo nada”.

En esa línea, el exgobernador pidió perdón al pueblo santandereano por la omisión de varias de sus tareas como mandatario que condujeron a hechos de violencia.

La audiencia de este martes fue presidida por el magistrado Juan Ramón Martínez, quien estuvo en compañía de la magistrada Heydi Patricia Baldosea, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

En el inicio de la sesión, el magistrado Martínez explicó que las declaraciones o aportes de verdad del exgobernador Aguilar después serán contrastados y se procederá a la acreditación de las víctimas de los delitos que haya cometido el aspirante a compareciente en la JEP. Con esto se pasa a determinar si se da su ingreso a la JEP.