Hombre armado crea pánico en el Palacio de Justicia de Medellín

Un hombre desenfundó un arma de fuego en el piso 7 del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en la Alpujarra, luego de que no lo dejaran entrar a la oficina de uno de los fiscales de la Dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía.

Los hechos se registraron en la tarde de este viernes y esta persona llegó preguntando por dos fiscales. Al ver que no tenía cita y que no lo dejaban entrar, comenzó a intimidar con un arma de fuego y expresó que sería del Clan del Golfo, de acuerdo con algunas versiones.

Desde la Policía Metropolitana señalaron que después de conocerse la situación, los policías fueron buscando piso por piso al hombre armado, pero no lo encontraron.

Posteriormente, las cámaras de seguridad fueron revisadas y encontraron que el responsable de esta situación salió de la edificación sin mayores inconvenientes.