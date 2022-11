Hombre agredido por funcionario de Migración Colombia da su versión

El video en el que se observa a un funcionario de Migración Colombia agredir a un viajero en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá sigue generando todo tipo de reacciones. Lea: Video: funcionario de Migración golpea a pasajero en aeropuerto El Dorado

En las últimas horas, el hombre que fue agredido se pronunció en su Twitter y dio a conocer los detalles de la situación.

“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me volví famoso por un cavernícola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, trinó la víctima.