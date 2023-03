Hilos judiciales que se desenredan con la llegada de Aida Merlano a Colombia

Además de que el gobierno Duque solicitó su extradición al presidente que no podía hacerla efectiva, Juan Guaidó, pues en ese momento no existían relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, las investigaciones en Colombia, mientras Merlano permaneció en Venezuela, no avanzaron mayor cosa.

Como lo señaló una investigación del portal 360-grados.co, muchos de los involucrados, como el exsenador Fuad Char, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, el contratista Faisal Cure o el prestamista Galo Abondano, ni siquiera fueron llamados a declarar por la Fiscalía General.

“No es posible hoy en Colombia solo tengamos a dos personas condenadas, Aida Merlano y su hija Aida Victoria”, expresó el abogado Del Río.

El hilo de los Char

Arturo Char, quien, pese a haber renunciado a su curul, tendrá que afrontar la investigación de la Corte Suprema, es el primero que está en la mira de la justicia por el caso.

La indagatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, fue citada para este 21 y 22 de marzo, aunque la defensa del excongresista sostiene que ese día no podrá llevarse a cabo, porque antes debe ser estudiada una queja presentada por él.

Según Del Río, este llamado a indagatoria es resultado precisamente de las pruebas que Merlano entregó a la Corte en enero de 2022.