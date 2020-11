Diez días después del abatimiento del comandante Uriel del ELN, ese grupo guerrillero confirmó que su muerte se produjo por un disparo de un francotirador y que una de las menores que estaba con él unos minutos antes de su muerte era su hija.

Un vocero del Frente de Guerra Occidental reconoció que guerrilleros de ese grupo respondieron al fuego luego de que el comandante guerrillero fue impactado y aseguró que algunas personas que acompañaban a ‘Uriel’ resultaron heridas con esquirlas de granadas.

- ¿Cómo se produjo la muerte de alias ‘Uriel’?

Sí, fue un francotirador quien mató a Uriel, quien en ese momento estaba desarmado y de espaldas a esta persona. El francotirador hacía parte de un asalto que le hicieron al comandante y a las personas que lo acompañaban.

Nos cuestionamos el tema de la pena de muerte en Colombia, que se supone, no existe. Así que, si tenían una investigación tan adelantada y esperaron a que Uriel se sentara a trabajar en un computador para dar rienda a la misión, ¿por qué no lo capturaron? ¿Quién decidió ejecutarlo de forma inconstitucional? Decimos que Colombia es un Estado de Derecho, pero quienes ejercemos el legítimo derecho a la rebelión somos condenados a morir a manos de un Estado que no respeta los Derechos humanos. Lea aquí: Presidente Duque confirma muerte de alias ‘Uriel’, cabecilla del Eln

- ¿Existió enfrentamiento entre ambas partes?

Dos combatientes del ELN respondieron al fuego del Estado colombiano, lo hicieron después de que el comandante Uriel fue impactado, para salvar la vida de las personas que se encontraban acompañándolo, muchas de las cuales no hacen parte del Ejército de Liberación Nacional. Personas no combatientes y también desarmadas que vieron pender sus vidas de un hilo en una operación supuestamente impecable. Una de ellas fue alcanzada por esquirlas de las granadas lanzadas por el Ejército Nacional.

- ¿Sabían del allanamiento que pretendía hacer la Fiscalía en el lugar donde se encontraba ‘Uriel’?

Somos conscientes de que siempre puede haber un asalto, pero no teníamos conocimiento de tal operación. No fue un allanamiento, fue un acto de guerra en el que buscaban al comandante, pero también atacaron a mansalva sin importarles los estragos físicos y psicológicos de quienes lo acompañaban.

- ¿Además de ‘Uriel’, cayeron más personas en el operativo?

La reacción que tuvieron los integrantes del ELN en el operativo, las personas no combatientes que nos acompañaban en ese momento, pudieron salir con vida a pesar de que hay un herido por el ataque.

- Se habló de menores de edad en el lugar donde fue abatido. ¿Eran familiares de ‘Uriel’, hacían parte del grupo?

Efectivamente había dos menores de edad que no hacen parte del ELN en el campamento y que se encuentran sanos gracias a la pronta reacción de nuestras unidades, pues el Ejército Nacional disparó a la mansalva a pesar de su supuesta inteligencia de días antes. Lea aquí: Baja de alias ‘Uriel’ no es un golpe militar a la estructura del ELN: expertos

Dentro de los menores, se encontraba la hija de Uriel, quien fue a acompañarlo por unos días, pues además de ser comandante, era padre y se preocupaba por pasar tiempo de calidad y que no le faltara nada a ella. Esta situación hacía que Uriel pudiera tener más vulnerabilidades en términos de seguridad.