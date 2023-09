Helicóptero que transportaba a comisiones hacia Tierralta fue hostigado

Los funcionarios del Ministerio Público y de la Fiscalía pretendían llegar hasta la vereda Bocas del Manso de Tierralta. El lugar, horas antes, fue escenario de una intimidación de la que es señalada la fuerza pública contra la población civil.

En video quedó registrado el momento en el que un grupo de hombres –todos encapuchados y disfrazados como si fueran un grupo armado irregular– llegó hasta el caserío. Allí insultaron y apuntaron sus armas contra los civiles desarmados.

El Ejército confirmó que los uniformados ya fueron identificados y que pertenecen al Batallón de Infantería N.33 ‘Batalla de Junín’. Lea también: Ciberataque paraliza 50 páginas y aplicativos de entidades del Estado

Durante el aparente abuso de autoridad, uno de los soldados le quitó el seguro a su arma y apuntó por varios segundos a la persona que grabó el momento con su celular. En otra ocasión, trataron de enfrentarse a una mujer que tenía a su bebé en brazos.

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos”, le dijo la madre al hombre armado.