“He sido actriz porno, nunca prostituta”: Esperanza Gómez se despacha contra Instagram

Esperanza Gómez

“Que me dejen de discriminar”

En la audiencia virtual, Gómez insistió en que una foto de lencería no es pornográfica, pero Instagram la convierte en eso, así como los seguidores que no están de acuerdo con ello.

“Me molesta que Instagram empiece a censurar mi contenido, me tildan que siempre hago contenido explícito y ofreciendo servicios sexuales y Esperanza Gómez ha sido orgullosamente actriz porno, sí, pero nunca he sido prostituta ni escort. Yo no soy prostituta y si en algún momento la hubiera ejercido como una fuente de trabajo, me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad y el derecho al trabajo”, anotó. Lea: El lío de Esperanza Gómez por negocio de webcam

La modelo le dijo a la Corte: “Quiero que me dejen de discriminar”.

Y le explicó: “Estoy cansada del acoso, de la persecución porque no es el único perfil que me han cerrado. Yo no soy señores solamente pornografía”. Resaltó que Instagram censura una foto si la sube desde su cuenta, pero no pasa lo mismo con cuentas de terceros que publicaban la misma foto.