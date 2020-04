“Hay que priorizar la conservación del empleo”: Bruce Mac Master

Tras la reciente publicación de su reciente columna “Pensar lo impensable”, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), ha presentado una serie de ideas que, a su modo de ver, podrían ayudar a que la economía del país resista el duro golpe que le está dando la pandemia del COVID-19.

Desde volcar el presupuesto público “sin agüero” para darle liquidez a los más vulnerables, hasta proteger el empleo en la medida de lo posible, Mac Master apuesta por salir de los convencionalismos económicos para hacerle frente a una de las crisis más fuertes registradas en los últimos años. El dirigente gremial dio detalles de su propuesta.

- Cuando usted se refiere a ‘pensar lo impensable’, que es el título que utilizó para su más reciente columna, ¿a qué está haciendo referencia en materia económica?

Para esta situación no hay recetas conocidas ni experiencia. Por lo tanto, estamos obligados a pensar en cosas completamente nuevas y distintas. Inclusive, desde el punto de vista de la ortodoxia económica, puede que las fórmulas económicas no funcionen. Estamos hablando de temas estructurales, no de hacer pequeños ajustes en la economía. Los economistas vamos a tener que pensar distinto. Las autoridades económicas también tendrán que hacerlo.

Estamos proponiendo que las políticas públicas se concentren en la liquidez de las personas que han perdido la capacidad de producir ingresos, para lo cual el Estado debe volcarse a acompañarlos y apoyarlos. Y eso no es solo para aquellos que han sido tradicionalmente vulnerables o pobres, sino para todos quienes han perdido el ingreso durante este período.

- ¿Cómo se puede lograr eso?

Como el Estado no tiene recursos, entonces hay que acudir a fórmulas no ortodoxas como un endeudamiento por parte del gobierno para que este pueda ayudar a las familias que no tengan ingresos durante este período. Eso era impensable en el pasado.

Ahora bien. Las compañías también necesitan un apoyo de liquidez para poder mantener y proteger el empleo, pagarle a sus proveedores y lograr ser viables en el mediano plazo. Para eso se debería armar un gran programa, mediante el cual la banca, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, el gobierno, las empresas y las personas logren establecer un período de gracia y rescate de la economía.

En ese período de gracia se deberían poder congelar los pagos que están al servicio de la deuda. Con esto le alivianaríamos cerca de 70 billones de pesos a la economía.

Hay es que tener cuidado de que no se vaya a afectar la liquidez ni la solvencia del sector financiero, al cual hay que preguntarle: ¿cómo hacemos para generar un período de gracia para el rescate de la economía, para las empresas y las personas?

Esta propuesta que hacemos está enmarcada en los los tiempos de crisis que estamos viviendo. Nosotros nunca la hubiéramos hecho en un período normal, pero la crisis es tan grande y tan dramática que necesitamos tener respuestas rotundas

Medidas del gobierno como la del Fondo Nacional de Garantías, que es muy importante, no pueden solucionar masivamente el problema de liquidez que estamos teniendo. A esta generación de economistas no le puede quedar en la conciencia no haber sido lo suficientemente agresivos desde el punto de vista intelectual para inventarse algo muy creativo que termine salvando la economía.

- ¿Qué balance hay del sector empresarial tras los primeros días de cuarentena?

Ya teníamos una cuarentena parcial desde que dijimos que había varios sectores que tenían que cerrar. Hace casi un mes cerraron restaurantes, hoteles, centros de convenciones, aerolíneas. En este momento tenemos una economía donde una muy buena parte de bienes que no son de primera necesidad, ni siquiera se han podido vender porque no hay dónde hacerlo. Es evidente que el costo es gigantesco.

La única forma de poder proteger la salud de las personas es generándole tranquilidad a las personas, a los hogares, a todos quienes en este momento están teniendo problemas de liquidez. También es necesario generarle tranquilidad a los empresarios y microempresarios. Si no, la presión va a ser muy fuerte y no nos vamos a poder cuidar en una cuarentena preventiva.