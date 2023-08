“Hay pruebas de su participación”: Uribe sobre Santos y Odebrecht

Agregó: “El doctor Jaime Granados, después que asumió como abogado de Odebrecht, me dijo que por Acuerdo de Confidencialidad no podía comunicar sobre la prueba que en Brasil existe de la participación directa en Santos en la gestión de los recursos”.

“Carlos Plata y un colaborador de las autoridades de los Estados Unidos afirmaron tener las pruebas de la participación directa de Santos en la gestión del dinero, pero que no nos las entregaban porque se “caía el establecimiento”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Uribe indicó que existirían pruebas que lo demuestran, pero que, debido a acuerdos confidenciales, no se han dado a conocer.

Aseguró que el tramo Ocaña-Gamarra fue licitado después de realizar una serie de estudios que validaban la necesidad de la construcción y declaró que no hubo ningún tipo de interés personal en la creación de dichos planes.

“Yo no recuerdo los detalles contractuales de los otrosíes, yo no me metía en eso”, agregó.