De hecho, Botero destaca que este sector ha sido jalonador de inversiones y que ayuda a mejorar las dinámicas productivas y sociales de las zonas beneficiadas.

Tamayo considera que este mecanismo es muy positivo para generar una descentralización con respecto a la inversión local y que les da autonomía a las regiones. No obstante señala que hay una serie de retos.

Los datos del DNP evidencian que hay 175 proyectos terminados que representaron una inversión de $177.000 millones. Es decir 7,6% del presupuesto. El decano de Economía de la Eafit considera que hay una serie de dificultades con respecto a la ejecución, “porque puede suceder que algunos entes territoriales tengan trabas regulatorias que deciden paralizar la ejecución. Además hay entes con poca capacidad tienen muchos problemas para sacarlos adelante”, afirma.

No obstante, en la actualidad hay 1.772 obras cuya destinación es de $9,8 billones, es decir, 42,6% del presupuesto. Los datos de la entidad evidencian que el avance en ejecución, por ejemplo, para el sector transporte es de 15%, para vivienda de 14% y para educación de 18%. Es decir, los más representativos tienen índices de ejecución bajos. Tamayo asegura que se debería dar alternativas a entidades de municipios con menor capacidad de gestión, por ejemplo, con entes de mayor nivel, como gobernaciones.

Actualmente, el saldo indicativo de Sistema General de Regalías es de $7,36 billones. Botero confirma que hay proyectos que están en proceso de evaluación para obtener asignación. Hasta que no se aprueben los proyectos, la destinación no está confirmada, por lo que no entregó cifras de proyectos en estudio.