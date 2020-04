Hay irregularidades en más de 16 mil cédulas de Ingreso Solidario

De los 2´648.772 números de cédulas que cruzó la Registraduría con la base de datos del programa Ingreso Solidario, creado para beneficiar a la población vulnerable en el marco de la pandemia del Covid-19, la entidad encontró que 16.894 de estas cédulas no existen en el Archivo Nacional de Identificación, algunas no fueron expedidas y otras más han sido canceladas por la autoridad. Lea aquí: Duque: quienes recibieron ingreso solidario sin necesitarlo, deben devolverlo

“Gracias a esta verificación técnica demostramos que estamos comprometidos con la transparencia en la entrega de las ayudas en momentos de necesidad. El esfuerzo del equipo técnico y la disponibilidad de nuestras bases de datos nos permitieron entregar el informe de esta validación en el menor tiempo posible para dar garantía a los colombianos que necesitan la ayuda gubernamental”, aseguró el registrador Alexander Vega Rocha.

De hecho, tras varias denuncias de supuestas irregularidades en la selección de personas beneficiarias de este programa, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que quienes hayan recibido este subsidio de 160 mil pesos, sin pertenecer a la población vulnerable deberán retornar los recursos.

“En este esfuerzo muchos se preguntarán ¿Es fácil? No, no es fácil ¿Ha sido fácil depurar las bases de datos? Por supuesto que no, pero hemos tratado de aliviar velocidad y precisión. Si hay personas que reciben el recurso y no les corresponde, la obligación es devolverlo, pero estamos haciendo el esfuerzo para que ese nivel de precisión nos permita a nosotros ayudar a quien más lo necesita en estos momentos”, señaló el mandatario. Lea aquí: Denuncian posibles irregularidades del programa Ingreso Solidario

El Decreto 518 de 2020 establece que quienes reciban esta ayuda, sin cumplir las condiciones para ser beneficiario, y no informen a las autoridades competentes incurrirán en sanciones legales individuales, sin que esto implique responsabilidad para los funcionarios que están participando en la implementación del programa Ingreso Solidario.

Hasta el momento, el Gobierno ha entregado cerca de 1.300.000 giros a personas en estado de vulnerabilidad y que no pertenecen a los demás programas sociales del Estado, tales como Familias en Acción o Jóvenes en Acción. La meta es llegar a los 3.000.000 de beneficiarios, sin embargo, en los últimos días se ha estado ajustando las bases de datos, debido a las diferentes denuncias de irregularidades.

Este auxilio lo entrega el Gobierno con el fin de que las personas en estado de vulnerabilidad puedan tener recursos para comprar alimentos y elementos básicos, en medio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional como medida para contener el Covid-19.