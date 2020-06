Hasta el lunes se votaría la cadena perpetua a violadores de niños

En primer lugar, el senador Barreras sostuvo que “en este debate está en juego el sentido de Congreso y la condición en que el Estado protege a los niños y adolescentes en Colombia, también está en juego si los vamos a proteger o hacer daño. Todos debemos protegerlos y este proyecto no lo hace, les hace daño, porque esta mal redactado, tiene errores constitucionales, destroza todo el proceso penal colombiano y va a permitir la liberación de criminales ya condenados por delitos atroces”.

Para Barreras, ese “proyecto no protege a niños y niñas. Les hace daño porque los revictimiza y los condena a potenciales homicidios, es inconstitucional, viola tratados internacionales, es ineficaz, destruye sistema penal colombiano y política criminal, permite a condenados que haya revisión de pena a los 25 años, genera impunidad y no satisface castigo eficaz contra criminales -que es lo que los colombiano queremos-, es una cortina de humo y sería un engaño populista a los colombianos”.

Por su parte, el senador Lara, se opone a la reforma porque en su criterio “es una norma de fachada, no resuelve los problemas de los menores sino que los aumenta...en vez de dedicar nuestro esfuerzo a una norma que va ser inconstitucional, ojalá aprobáramos el ingreso básico universal”.

Sostuvo además que “aprobar este acto legislativo generará vítores de la galería, aplausos y cierta popularidad y los legisladores casi que elegidos en sacerdotes”. Incluso coincidió con Barreras en que los violadores lo que harán es matar a los niños.

La defensa de la reforma la hizo el senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien es de la idea que al incluir la prisión perpetua en la Carta Política la misma no viola a la carta Magna. “No viola el bloque de constitucionalidad. Los opositores no pueden anticipar fallos de la Corte Constitucional porque no son autoridad constitucional.

Para Pinto, “la pena puede ser redistributiva y la cadena perpetua no genera impunidad. Una cosa es la teoría del derecho sobre resocialización, pero eso no es cierto, eso es culpa de la ineficiencia del Estado”.

Por su parte la ministra del Interior, Alicia Arango, se expresó en contra de los senadores opositores, al considerar que “esta reforma no es abrir la puerta a otro delito, aquí el tema son los niños y el trato cruel e inhumano que reciben en este país”.

Igualmente sostuvo que la reforma no es populismo punitivo, tal y como lo expresaron los senadores que piden el hundimiento de la reforma.