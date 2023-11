¿Habrá o no sesiones extraordinarias en el Congreso de la República?

Aunque en el calendario son tres semanas, el Congreso de la República se alista desde el próximo lunes a sesionar sus últimos 15 días de la presente legislatura, remate en el cual no se estarán la aprobación de las grandes reformas sociales, ni incluso la necesidad de irse a sesiones extras después del 16 de diciembre.

En ambas corporaciones, los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, ya anunciaron cuál será el mecanismo de trabajo para el remate de las sesiones. La Constitución y el reglamento interno señalan que las sesiones de este primer semestre de la legislatura van del 20 de julio al 16 de diciembre.

El presidente Name, sostuvo que se va a sesionar de lunes a miércoles y en la última semana, es decir del lunes 11 al viernes 15 sería toda la semana, esto con el propósito de no tener que volver a extras a terminar de tramitar proyectos. Lea aquí: Cae referendo al aborto por no cumplir con los requisitos legales

Los lunes y martes habría prioridad para las comisiones, mientras que el miércoles la plenaria tendría la prelación. La última semana sería únicamente para las plenarias.

En la Cámara, el presidente Calle ha dispuesto un mecanismo de trabajo similar para estas tres semanas, aunque no se descarta que incluso puedan sesionar en plenaria el jueves, lo cual dependerá de la agenda.