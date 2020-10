Al intervenir en un foro sobre la legalización de la marihuana con fines recreativos, el expresidente César Gaviria, cuestionó al gobierno de Estados Unidos de presionar al colombiano con ese mecanismo que ya no usa en caso de que no siga con la lucha fuerte contra los narcotraficantes.

El acto académico fue organizado por los autores del proyecto los representantes liberales Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri, en el cual también intervino el expresidente Juan Manuel Santos, quien también se expresó en el mismo sentido.

Según Gaviria, “hablar de que nos van a descertificar ya linda con el absurdo y a mi me da rabia que en Colombia no contestemos con rabia, porque es que no hay derecho a que nos amenacen y amenacen, porque primero la descertificación es una cosa que ya desapareció hace rato, los Estados Unidos abandonó eso porque era contraproducente y eso quedó atrás”.