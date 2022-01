“Por necesidad abrí la aplicación porque no tenía plata para la comida y para el hotel. Me puse a sacar InDriver y, desafortunadamente, el primer servicio que hice fue el del concejal que me llamó y me tendió la trampa”, expresó Carlos Gutiérrez, el conductor implicado en esta situación.

El carro de Carlos fue inmovilizado y llevado hasta los patios. La preocupación del conductor, un hombre de 60 años, incrementó porque el carro era de su hija y también su único sustento.

Ante esta situación el concejal Julián Osorio pidió, a través de RCN, “excusas públicas a don Carlos por haberlo vuelto viral en las redes sociales” y añadió que “no podemos escudarnos en que lo legal se tenga que esconder en lo ilegal”.

Carlos Gutiérrez vive en Bogotá y se encontraba en la capital de Caldas porque llevó una encomienda. Después del hecho ciudadanos abrieron una colecta en Vaki que ya ajusta los 47 millones de pesos.