Gustavo Petro se retracta y dice que el regaño no fue para la minagricultura

Luego de que fuese ampliamente difundido un video en el que el presidente, Gustavo Petro, se queja acerca de que Colombia ha bajado en el escalafón de los países productores de café, lo que fue interpretado como un llamado de atención a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, el mandatario salió a rectificar.

“Hoy somos el quinto y nos va a pasar a Etiopía si la ministra de Agricultura no se pone las pilas. (...) No es que el café sea del pasado. ¿Quién dijo que es del pasado? El café se lo toman desde Nueva York hasta China. Lo que hicimos fue perder nuestros esfuerzos, dejarnos alcanzar, dejarnos sobrepasar”, afirmó Petro desde López de Micay (Cauca), donde el Gobierno despacha esta semana. Lea aquí: “Si Piedad no hubiera sido negra, hasta monumento le hacían”: Francia Márquez

Sin embargo, hoy su versión es que “el regaño no es a la ministra sino a la dirigencia cafetera tradicional que dejó caer a Colombia del segundo al quinto puesto en producción en el mundo”.

Mojica aseguró hoy que en ningún momento se sintió “achantada” y que reconoció que era un reto más de los que suele poner el mandatario.

“Él suele ponernos varas muy altas, metas y desafíos. Ya veníamos hablando de la necesidad de que el café crezca y vuelva a recuperar su espacio como nuestro producto estrella de exportación”, aseguró la ministra a W Radio. Lea aquí: El ministro de Energía se niega al alza de tarifas y genera dudas

Así mismo, destacó que durante la agenda de Gobierno con el Pueblo en el Litoral Pacífico han podido escuchar a la comunidad para conocer cuáles son las necesidades del sector agro.

“Hemos recorrido lugares donde nunca habíamos llegado con anuncios muy importantes. Ha sido muy exigente y obviamente para el Gobierno es fundamental abrir estos espacios de canales de comercio exterior de nuestra producción y es ahí donde se toma el tema del café, pero yo lo veo es como un reto”, insistió.