Gustavo Petro no llegó al homenaje a Botero y canceló su agenda de hoy

El presidente Gustavo Petro no asistió este viernes 22 de septiembre al homenaje al maestro Fernando Botero en el Capitolio en Bogotá. Así mismo, se conoció que no será el único evento del que el jefe de Estado no hará presencia. Desde la Casa de Nariño han comunicado que el mandatario canceló toda su agenda para el día de hoy.

A Petro lo estuvieron esperando durante varios minutos en el Congreso de la República, lugar en donde se llevó a cabo el acto de despedida para el pintor, pero este nunca apareció.