Gustavo Petro no es investigado: fiscal Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, aclaró que hasta el momento no existe investigación contra el senador Gustavo Petro, por presunta financiación ilegal en su campaña presidencial en 2018.

“Quiero enviar un mensaje de tranquilidad porque aquí estamos constatando lo que pasó con el caso de la ‘Ñeñepolítica’. Si el señor Petro está preocupado con lo que está ocurriendo, quiero mandar un mensaje de tranquilidad, lo único que queremos en la Fiscalía es que haya celeridad el proceso”, señaló el jefe del organismo de investigación.

La declaración la entregó en entrevista con Vicky Davila, en la que además, añadió que la investigación por ‘Ñeñepolítica’ en la Fiscalía inició el 9 de marzo pasado en donde compulsó copias al Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones del Congreso.

Sobre la recomendación que le han hecho algunos expertos acerca de que debería declararse impedido en el caso de la Ñeñepolítica por ser amigo del presidente Duque y haber estado vinculado a su campaña presidencial aseguró que no se apartará del cargo debido a que él no es quien investiga directamente a los allegados del caso. “No me declaro impedido para conocer los asuntos de la Fiscalía. Ser amigo de una persona que, además, no investigo pues no da para alejarme porque no tengo nada que ver”. Lea aquí: ¿El fiscal general debe apartarse de la investigación por ‘Ñeñepolítica?

Sobre Odebrecht, Barbosa no descartó que se puedan otorgar principios de oportunidad a personas que entreguen información sobre el entramado de corrupción que se tejió en torno a la firma brasilera.

En cuanto a las investigaciones por chuzadas en el interior del Ejército, Barbosa señaló que existen dos líneas establecidas, la de corrupción y perfilamientos, en donde no descarta que se soliciten órdenes de captura contra oficiales.